"Надо отдать должное "Локомотиву"! Получился отличный матч с "Зенитом". Даже не ожидал, что будут так здорово играть. Местами даже удавалось доминировать. "Зенит" хоть и фаворит нашего чемпионата, но все настраиваются как на последний бой. Им тяжеловато приходится. Это топ-клуб, все хотят их обыграть, тем более в Питере. Но "Локомотив" порадовал! Это была их лучшая игра в сезоне", - цитирует Терехина "Чемпионат".
Вчера, 27-го октября, московский "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" (1:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, встреча проходила на "Газпром Арене". Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Алексей Батраков.
После 13-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю набранными очками. Сине-бело-голубые занимают второе место с 30-ю очками, лидером чемпионата является "Краснодар" с таким же количеством набранных очков. Сегодня, 28-го октября, "быки" сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Напомним, что подопечные Сергея Семака сыграют с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, а "железнодорожники" проведут две встречи с московским "Динамо".
Терехин: "Локомотив" порадовал в матче с "Зенитом". Это их лучшая игра в сезоне!
Фото: ФК "Зенит"