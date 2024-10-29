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Булыкин: если Кордоба пробьет так еще 10 раз, забьет максимум один гол

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал гол игрока "Краснодара" Джона Кордобы в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
Напомним, встреча прошла в понедельник и завершилась победой "быков" со счетом 2:1. Колумбийский форвард "Краснодара" открыл счет в матче после точного дальнего удара, перебросив мяч через вратаря самарцев Ивана Ломаева.

- Кордоба забил оригинальный и красивый гол. Он не растерялся и хорошо пробил. Но если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол. Конечно, Ломаев виноват в пропущенном мяче - непонятно, куда вышел, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

31-летний Кордоба в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей и записал в свой актив семь забитых мячей и четыре ассиста на партнеров. Его трудовой договор с "быками" действует до июня следующего года.

"Краснодар" после 13-ти туров имеет в своей копилке 33 очка и лидирует в РПЛ. В следующем туре "быки" дома примут "Оренбург", матч пройдет 3 ноября, старт игры - в 19:45 мск.

Дмитрий Булыкин Джон Кордоба Краснодар
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