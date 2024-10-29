- Он может достичь его уровня, если добавит эффективности в последних 16 метрах. В глубине он умеет действовать, но в финальной трети нужно быть более эффективным. Таким, каким был ван Бастен. Он может стать игроком профиля Зидана, если добавит эффективности в исполнении штрафных, - сказал президент швейцарского клуба в интервью на YouTube-канале Nobel.
Антон Миранчук пополнил состав швейцарской команды в летнее трансферное окно, подписав с клубом контракт на два сезона. Атакующий полузащитник, ранее выступавший за столичный "Локомотив", провел за "Сьон" пять матчей в швейцарской Суперлиге, но не смог забить или ассистировать партнерам. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в шесть миллионов евро.
"Сьон" в текущем сезоне набрал в 11 матчах 13 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче команда Миранчука дома примет "Цюрих", встреча состоится 30 октября.
Президент "Сьона": Антон Миранчук может достичь уровня Бергкампа, если добавит эффективности
Кристиан Константин, президент швейцарского "Сьона", ответил на вопрос, может ли полузащитник клуба Антон Миранчук достичь уровня Денниса Бергкампа.
Фото: ФК "Сьон"