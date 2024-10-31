К такому выводу пришли журналисты "Спорт Экспресса". Сегодня в РФС обнародовали судейские назначения на 14-й тур.
Сергей Карасев будет работать в московском дерби ЦСКА и "Спартака" в качестве арбитра VAR, а в игре "Акрон" - "Крылья Советов" его назначили ассистентом VAR. Это означает, что либо его не стали наказывать за ошибки во встрече 13-го тура "Зенит" - "Локомотив" (1:1), либо руководители ДСИ и члены ЭСК не оценили его решения как ошибочные, отмечается в публикации.
Петербургский "Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с "Локомотивом". Петербуржцы хотят оспорить решение Карасёва, который, по мнению клуба, должен был показать вторую желтую карточку Алексею Батракову за подкат под Густаво Мантуана.
Источник: "Спорт Экспресс"
"Спорт Экспресс": арбитр Сергей Карасев не наказан за матч "Зенит" - "Локомотив"
Арбитра Сергея Карасева не стали наказывать за работу на матче 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"