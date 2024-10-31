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Каррера: жду предложений, но из России их пока нет

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Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера пока не получал предложений вернуться в Россию.
Фото: Getty Images
"Я жду предложений, но из России их пока нет", - приводит "РБ Спорт" слова Карреры.

Последним клубом в тренерской карьере Массимо Карреры был "Асколи", который он возглавлял с марта по сентябрь этого года.

Напомним, в России Каррера работал с 2016 по 2018 год. В 2017 году итальянский специалист привел московский "Спартак" к чемпионскому титулу и выиграл Суперкубок России.

Массимо Каррера Спартак Асколи
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