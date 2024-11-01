В испанских СМИ писали о том, что "Лас Пальмас" интересовался бразильским форвардом спартаковцев, но, по информации источника, испанский клуб пока не выходил на связь со "Спартаком" по поводу возможного трансфера.
Виллиан Жозе присоединился к красно-белым летом 2024 года, перейдя из "Бетиса", с ним подписали контракт до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец забил пока один гол за 11 матчей в составе "Спартака".
Агент футболиста ранее заявлял, что информация об уходе Жозе из московского клуба является ложной.
После 13 туров "Спартак" занимает шестое место в таблице РПЛ, команда набрала 22 очка.
Источник: "Спартак" готов рассмотреть варианты с трансфером Виллиана Жозе
Московский "Спартак" готов рассмотреть варианты по трансферу 32-летнего нападающего Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"