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Пьянич: Криштиану очень трудолюбивый, а Месси совершенно другой, он простой

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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своих бывших партнерах по командам - Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Фото: IMAGO
"Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: "Я забью сегодня три мяча". Потом выходит на поле и забивает три. Феномен!", - приводит слова Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Миралем Пьянич и Криштиану Роналду были партнёрами по итальянскому "Ювентусу". Они выступали друг с другом в одной команде с июля 2018 года до сентября 2020 года.

Миралем Пьянич и Лионель Месси были партнёрами по испанской "Барселоне". Они выступали друг с другом в одной команде с сентября 2020 года до августа 2021 года.

В сентябре 2024 года 34-летний боснийский полузащитник в статусе свободного агента подписал с московским ЦСКА однолетний контракт с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон.

Миралем Пьянич Лионель Месси Криштиану Роналду
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