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В сборной Ирана навали дату возможного ответного матча со сборной России

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Администратор ФФИРИ и сборной Ирана Мехди Харати рассказал о возможности проведения в 2025 году товарищеского матча со сборно России.
Фото: РФС
"У нас есть свободные даты в сентябре следующего года. Если от РФС поступит приглашение или письмо, то мы можем закрепить за собой день в сентябрьскую паузу для игры со сборной России. Если получится договориться, то этот матч может пройти в РФ", — приводит слова Харати Sport24.

Сборные Ирана и России проводили друг с другом товарищеский матч 23 марта 2023 года. Встреча, которая проходила в Тегеране, завершилась вничью со счётом 1:1. Команды обменялись результативными исполнениями одиннадцатиметровых ударов: у хозяев отличился Мехди Тареми, а у гостей - Алексей Миранчук.

По состоянию на октябрь 2024 года сборная Ирана в рейтинге ФИФА занимает 19-е место, а сборная России - 34-е место.

Сборная Ирана Сборная России РФС
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