"Я очень рад победе и счастлив за всех игроков и команду. Эмоции — это часть игры, для нас каждый следующий матч — самый важный", - цитирует Амарала "Чемпионат".
Сегодня, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 24 очка.
Спортивный директор "Спартака" Амарал высказался о победе над ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"