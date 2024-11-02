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Спортивный директор "Спартака" Амарал высказался о победе над ЦСКА

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Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал высказался о победе над ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Я очень рад победе и счастлив за всех игроков и команду. Эмоции — это часть игры, для нас каждый следующий матч — самый важный", - цитирует Амарала "Чемпионат".

Сегодня, 2-го ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками. Команда Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 24 очка.

ЦСКА Спартак Томаш Амарал
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