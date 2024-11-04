"Роша и Мойзес - очень подленькие футболисты. Они во многих матчах играют на грани красной карточки. И такое поведение никого не красит. Бразильцы приезжают сюда и думают, что они здесь короли. И в других командах есть такие ребята. Надо им показать, что если они приехали в Россию, то должны соблюдать определенные законы и нормально играть", - заявил Шавло.
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках 14-го тура Премьер-лиги. По голу забили полузащитники Тео Бонгонда и Хесус Медина. В середине второго тайма произошла потасовка между футболистами обеих команд. По результатам инцидента красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роша может быть дисквалифицирован на срок от 6-ти месяцев до 2-х лет. Футболисту вменяют физическое воздействие на одного из арбитров уже после удаления.
Источник: "Евро-футбол"
Шавло: Роша и Мойзес - очень подленькие футболисты. Бразильцы приезжают в Россию и думают, что они здесь короли
Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче с красно-белыми.
Фото: официальный сайт РПЛ