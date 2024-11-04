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Спортивный психолог: Соболову, чтобы обрести уверенность, нужно вспомнить себя лучшего

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Спортивный психолог Вадим Гущин рассказал, как нападающему "Зенита" Александру Соболову обрести уверенность, чтобы забить первый гол за петербуржцев в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"В таких случаях спортивные психологи обычно говорят, что нужно вспомнить себя лучшего. У Соболева были хорошие матчи. Прилично было бы посмотреть на себя со стороны, как я это делал, как я могу на самом деле. Ему нужно ощутить, что он может", - приводит слова Гущина "Спорт День за Днем".

Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года. Начиная с того времени, 27-летний нападающий принял участие в 8 официальных матчах чемпионата России, в которых результативными действиями не отметился. В ткущем розыгрыше Кубка России форвард принял участие в 3 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал партнерам одну голевую передачу.

Александр Соболев Зенит
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