"Если говорить о футболе, то он ни в исполнении "Спартака", ни в исполнении ЦСКА мне не понравился. Если говорить об отдаче на эту игру, "Спартак" лучше и быстрее настроился, выглядел более органично, чем ЦСКА. Вроде прессинговали, вроде получается, но игра чересчур жестковатая, много фолов, много неигрового. Как будто на фронт пришли", - приводит слова Первака "Советский спорт".
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами ЦСКА и "Спартак" прошёл 2 ноября и завершился победой красно-белых со счётом 2:0. В составе "гостей" голы на свой счёт записали Тео Бонгонда и Хесус Медина.
Благодаря этой победе у "Спартака" в активе стало 25 очков, которые позволили обойти ЦСКА и расположиться на данный момент на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Первак - о матче ЦСКА и "Спартака": как будто на фронт пришли
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о матче ЦСКА и "Спартака" в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА