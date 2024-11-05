Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

"РБ Спорт": Кордоба по новому контракту с "Краснодаром" будет зарабатывать 4 млн евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, нападающий Джон Кордоба по новому контракту с "Краснодаром" будет зарабатывать 4 млн евро.
Фото: ФК "Краснодар"
Также сообщается, что подписной бонус для колумбийского футболиста составил 3 млн евро, а при выполнении определенных целей (в частности, за победу с командой в чемпионате России, совершение конкретного количества голевых действий и др.) будут выплачены премии.

Утром 5 ноября "Краснодар" сообщил о продлении контракта с Джоном Кордобой до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 14 туров "быки" с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице, а Кордоба вместе с Алексеем Батраковым из "Локомотива" с 8-ю забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Джон Кордоба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +8
  • Не нравится