Также сообщается, что подписной бонус для колумбийского футболиста составил 3 млн евро, а при выполнении определенных целей (в частности, за победу с командой в чемпионате России, совершение конкретного количества голевых действий и др.) будут выплачены премии.
Утром 5 ноября "Краснодар" сообщил о продлении контракта с Джоном Кордобой до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 14 туров "быки" с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице, а Кордоба вместе с Алексеем Батраковым из "Локомотива" с 8-ю забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Кордоба по новому контракту с "Краснодаром" будет зарабатывать 4 млн евро
По информации СМИ, нападающий Джон Кордоба по новому контракту с "Краснодаром" будет зарабатывать 4 млн евро.
Фото: ФК "Краснодар"