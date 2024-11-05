Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Дзюба летом был за переход в "Пари НН", но трансфер сорвался из-за перестановок в руководстве клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший руководитель селекционной службы "Пари НН" Антон Чистяков рассказал, что нападающий Артём Дзюба летом мог стать игроком нижегородского клуба.
Фото: ФК "Акрон"
"Этим летом "Пари НН" мог подписать Дзюбу? Более того, с ним уже договорились. Если бы не перестановки в руководстве, Дзюба играл бы в "Пари НН". Артем был за переход. Все было согласовано", - приводит слова Чистякова Sport24.

В мае 2024 года Артём Дзюба досрочно расторг контракт с московским "Локомотивом" и вышел на рынок свободных агентов. В течение всего лета нападающий оставался без команды. Форвард смог найти себе команду лишь под закрытие трансферного окна - 12 сентября заключил однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". В его составе 36-летний футболист принял участие в 6 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Пари НН Акрон Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится