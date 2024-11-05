"Правильное ли это решение? Я не уверен, потому что весь "ПСЖ" в сборные разъедутся, и останутся игроки запаса и дубля. Матчи не столь такие крутые? Ну, может быть, а, с другой стороны, получается, из Европы вообще никого вызывать не надо, что ли, если матчи не крутые? Спорный момент. Кто-то будет играть крутые матчи, кто-то — некрутые, тоже неправильно", — приводит слова Граната "ВсеПроСпорт".
11 ноября начнётся очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. В рамках этого сбора планируется провести два товарищеских матча: 15 ноября в Краснодаре против сборной Брунея и 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии.
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустит этот сбор. Всего на счету 25-летнего голкипера приняли участие в 13 матчах, восемь из которых было отыграно "на ноль", а в других пяти было пропущено восемь мячей.
Гранат - о невызове Сафонова в сборную России: получается, если матчи не крутые, из Европы вообще никого вызывать?
Бывший защитник московского "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал пропуск вратарём Матвеем Сафоновым ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальной команды России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу