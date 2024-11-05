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Игнатьев: если с Николичем ошиблись, то руководству ЦСКА надо вместе с ним уходить

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о перспективах работы Марко Николича в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Николич только пришёл в ЦСКА, никто не знает: хороший он специалист или плохой. Так зачем брали, если вы, собственно, не знаете? А если так серьёзно с ним ошиблись, то руководству армейцев надо вместе с ним написать заявление и уходить. Если же нет, нужно дать возможность человеку поработать", – приводит слова Игнатьева "Советский спорт".

Марко Николич возглавил московский ЦСКА 4 июня 2024 года. Под его руководством "армейцы" в 14-ти турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержали 7 побед, потерпели 4 поражения и 3 раза сыграли вничью. Тем самым, ЦСКА набрал 24 очка, которые на данный момент позволяют команде занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В Кубке России ЦСКА на групповом этапе Пути РПЛ набрал 14 очков, занял первое место в группе С и вышел в 1/4 финала, где в двухматчевом противостоянии сыграет против казанского "Рубина".

Борис Игнатьев Марко Николич ЦСКА
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