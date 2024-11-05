"Как можно жалеть? На мой взгляд, все, что сейчас складывается у Данилы в "Краснодаре" – позитив. Он прогрессирует, развивается, получает игровое время в команде, которая претендует на золотые медали в чемпионате и прекрасно играет в атакующий футбол. Я здесь вообще никаких минусов не вижу. Время показывает, что решение максимально правильное", - приводит слова Голяны "РБ Спорт".
Данила Козлов является игроком футбольного клуба "Краснодар" с июня 2024 года, когда его за 1,25 млн евро выкупили у калининградской "Балтики". Атакующий полузащитник подписал с "быками" пятилетний контракт.
В текущем сезоне после своего перехода в новой команде Козлов в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах (в среднем, 41,5 мин. за игру), в которых забил 2 гола, отдал партнёрам 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро.
Агент Козлова: как можно жалеть о том, что Данила выбрал "Краснодар", а не "Зенит"?
Василий Голяна, агент полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова, ответил на вопрос, жалеет ли его клиент о том, что летом перешёл в "Краснодар", а не в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"