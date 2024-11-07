"Халк, Диарра. Но ещё были Витсель, Чорлука, Фернандеш — тоже очень-очень сильные футболисты. Ману, может, до конца не раскрылся, но я с ним тренировался каждый день на протяжении 3-4 лет и видел, в каком он порядке. Просто где-то ему себя не давали проявить, где-то были зарубы с руководством", - приводит слова Янбаева "Чемпионат".
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш выступал в России в 2014-2020 гг. Сначала он защищал цвета московского "Локомотива" (в 2014-2019 гг.), за который в общей сложности провёл 144 официальных матча, забил 34 гола и отдал 29 голевых передач, а также в 2018 г. выиграл чемпионат России. Затем футболист стал играть за "Краснодар" (в 2019-2020 гг.), где принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал партнёрам 1 голевую передачу.
Янбаев - о Фернандеше в "Локомотиве": до конца не раскрылся, где-то ему себя не давали проявить
Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев назвали самых крутых легионеров, с которыми ему приходилось играть в течение карьеры.
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