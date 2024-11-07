"Сейчас они идут на первом месте и, считаю, заслужили стать чемпионами. Мне прямо хочется, чтобы в этом сезоне "Краснодар" стал чемпионом, потому что Сергей Николаевич это заслужил. Потому что то, что он там делает, — это вау. Я сам всё это видел своими глазами. В "Краснодаре" все живут этой мечтой, начиная от охранников и заканчивая главным тренером", - приводит слова Янбаева "Чемпионат".
В 14-ти турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Краснодар" одержал 11 побед и 3 раза сыграл вничью (разница мячей 31:6). Тем самым, команда Мурада Мусаева набрала 36 очков, с которыми в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.
В следующем туре "Краснодар" отправится в Казань на игру 10 ноября против местного "Рубина". Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв. Портал Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию данной игры.
Янбаев: в "Краснодаре" все - от охранников до главного тренера - живут мечтой стать чемпионами
Бывший футболист "Краснодара" Ренат Янбаев высказался о возможности чёрно-зелёных в текущем сезоне выиграть чемпионат России.
Фото: ФК "Краснодар"