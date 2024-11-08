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Александр Мостовой: готов войти в тренерский штаб московского "Динамо"

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о наличии у него желания войти в тренерский штаб московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером. Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю — больше вызовов не было. А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь", - приводит слова Мостового Sport24.

Александр Мостовой в настоящее время в академии Российского футбольного союза проходит обучение для получения тренерской лицензии. Обязательной частью данного обучения является прохождение стажировки, которую Александр Мостовой проходит в московском "Динамо".

Главным тренером "Динамо" с лета 2023 года является чешский специалист Марцел Личка. В текущем сезоне бело-голубые после 14 тура, набрав 27 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Мостовой Динамо
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