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Макаров: уровень РПЛ за 5-7 лет упал. Раньше приезжали Халк и Витсель, а сейчас никто не хочет ехать

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Нападающий воронежского"Факела" Евгений Марков оценил нынешний уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Деградация лиги? В сравнении с чем? Если брать 5-7 лет, то уровень чемпионата упал. В первую очередь из-за иностранцев: раньше были большие и серьезные мастера, а сейчас, к сожалению, никто не хочет ехать. Пьянич? Ему уже 34 года, а раньше приезжали Халк и Витсель в самом расцвете сил, которые творили здесь", — приводит слова Маркова Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги первое место, набрав после 14 туров 36 очков, занимает футбольный клуб "Краснодар". На второй строчке с 33-я набранными очками расположился петербургский "Зенит". Третье место занимает московский "Локомотив", который за 14 матчей заработал 31 очко.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, самыми дорогими футболистами РПЛ на данный момент являются бразильские полузащитники петербургского "Зенита" Вендел (20 млн евро) и Клаудиньо (18 млн евро), а также армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян (20 млн евро).

Факел РПЛ Аксель Витсель Халк Миралем Пьянич
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