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Полузащитник "Спартака" Игнатов: сделаем все возможное, чтобы обыграть "Акрон"

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Футболист столичного "Спартака" Михаил Игнатов высказался перед игрой 15-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча между "Спартаком" и "Акроном" пройдет в воскресенье на стадионе красно-белых, начало поединка запланировано на 15:15 мск.

- "Спартак" сделает всё возможное, чтобы одержать победу над "Акроном". Важно реабилитироваться перед болельщиками после поражения от "Ростова", - цитирует игрока "Спартака" "РБ Спорт".

"Спартак" в текущем сезоне провел в РПЛ 14 матчей и набрал 25 очков, коллектив Деяна Станковича идет на пятом месте в таблице РПЛ. У "Акрона" в копилке 16 баллов, тольяттинский клуб располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

24-летний Игнатов в текущем сезоне провел в РПЛ три матча, но не отметился голевыми действиями.

Михаил Игнатов Спартак Акрон
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