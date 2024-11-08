- У "Реала" есть проблемы в центре поля после ухода Крооса. А Модрич не становится моложе с каждым годом. Головин на его место? Думаю, Александр мог бы заменить Модрича в "Реале", Головин умеет создавать моменты. Но попасть в "Реал" невероятно сложно, - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Контракт 39-летнего хорватского футболиста со "сливочными" действует до июня следующего года.
28-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА. В прошлом месяце атакующий полузащитник продлил с клубом контракт, который теперь действует до 2029 года.
В текущем сезоне Головин выходил на поле в восьми матчах французской Лиги 1, но не отметился голевыми действиями. Завтра, 9 ноября, "Монако" Головина в гостях сыграет со "Страсбуром", начало матча - в 19:00 мск.
Экс-тренер "Спартака" Рианчо считает, что Головин смог бы заменить в "Реале" Модрича
Экс-тренер столичного "Спартака" Рауль Рианчо считает, что российский футболист "Монако" Александр Головин смог бы заменить Луку Модрича в мадридском "Реале".
Фото: ФК "Монако"