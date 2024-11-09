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"СЭ": губернатор Самарской области Федорищев согласовал назначение Дмитрия Кондратова гендиректором "Крыльев Советов"

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По информации СМИ, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал назначение Дмитрия Кондратова генеральным директором самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Сообщается, что согласование произошло после встречи, которая произошла между главой региона и менеджером. Ожидается, что бывший председатель совета директоров нижегородского "Пари НН" в ближайшее время сменит прежнего генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева, который занимает эту должность с 2021 года.

"Крылья Советов" после 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 12 очков, занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре самарцы 10 ноября на своём поле встретятся с московским ЦСКА.

Источник: "СЭ"

Крылья Советов Вячеслав Федорищев Вадим Андреев
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