Сообщается, что согласование произошло после встречи, которая произошла между главой региона и менеджером. Ожидается, что бывший председатель совета директоров нижегородского "Пари НН" в ближайшее время сменит прежнего генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева, который занимает эту должность с 2021 года.
"Крылья Советов" после 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 12 очков, занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре самарцы 10 ноября на своём поле встретятся с московским ЦСКА.
Источник: "СЭ"
"СЭ": губернатор Самарской области Федорищев согласовал назначение Дмитрия Кондратова гендиректором "Крыльев Советов"
По информации СМИ, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал назначение Дмитрия Кондратова генеральным директором самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"