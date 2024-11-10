"У Бителло все хорошо. Он занимается по индивидуальному плану. Упражнения у него есть. Команда соберется после выходных, он тоже вернется в расположение команды. Сделаем контрольный снимок. Если мы увидим там хорошую консолидацию процесса, значит, будем увеличивать нагрузки", - цитирует Родионова "СЭ".
Московское "Динамо" принимало на своем поле "Пари НН" в матче 15-го тура Премьер-лиги. Игра завершилась победой бело-голубых (3:1). Бразильский полузащитник Бителло не принимал участие в матче. Сообщалось, что в матче 13-го тура РПЛ с "Химками" футболист сломал ребро.
После победы над "Пари НН" футболисты "Динамо" получили четыре дня выходных. Далее футболисты, которые не были вызваны в свои сборные на ноябрьские матчи, вернутся в расположение команды.
Сломавший ребро в матче с "Химками" Бителло вернется в расположение "Динамо" через 4 дня
Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о сроках восстановления бразильского полузащитника Бителло.
Фото: официальный сайт РПЛ