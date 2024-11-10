Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Акрон2 тайм
Ахмат
17:30
ЗенитНе начат
Рубин
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
Урал2 тайм
Тюмень
17:00
ЧерноморецНе начат
Родина
19:30
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
17:00
ИпсвичНе начат
Ноттингем Форест
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
ЛестерНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
0 - 1 0 1
Сельта1 тайм
Мальорка
18:15
АтлетикоНе начат
Хетафе
20:30
ЖиронаНе начат
Вальядолид
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
2 - 1 2 1
УдинезеЗавершен
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Рома
17:00
БолоньяНе начат
Монца
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
17:00
ЛилльНе начат
Ренн
19:00
ТулузаНе начат
Монпелье
19:00
БрестНе начат
Гавр
19:00
РеймсНе начат
Лион
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Мостовой - о стажировке в "Динамо": где-то не было побед, а тут я пришел, и вот как сыграли

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о стажировке в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Видите как Мостовой проводил время с "Динамо" на тренировках и как вдохновил команду? Помимо того, что ребята выиграли, они еще хорошо играли, причем в очень приличный футбол. Многие удивились, что была такая игра — помимо того, что забили всего три, еще и имели множество моментов. Где-то не было побед, а тут я пришел, и вот как сыграли. Значит, Мостовой немножечко помог в этом", - цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года. Во время октябрьской международной паузы бывший игрок сборной России должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", однако был госпитализирован, а после красно-белые заявили, что отменяют стажировку Мостового. Ранее Александр Мостовой начал проходить тренерскую стажировку в московском "Динамо".

Вчера, 9-го ноября, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над "Пари НН" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После 15-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками в своем активе.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится