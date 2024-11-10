"Видите как Мостовой проводил время с "Динамо" на тренировках и как вдохновил команду? Помимо того, что ребята выиграли, они еще хорошо играли, причем в очень приличный футбол. Многие удивились, что была такая игра — помимо того, что забили всего три, еще и имели множество моментов. Где-то не было побед, а тут я пришел, и вот как сыграли. Значит, Мостовой немножечко помог в этом", - цитирует Мостового Sport24.
Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года. Во время октябрьской международной паузы бывший игрок сборной России должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", однако был госпитализирован, а после красно-белые заявили, что отменяют стажировку Мостового. Ранее Александр Мостовой начал проходить тренерскую стажировку в московском "Динамо".
Вчера, 9-го ноября, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над "Пари НН" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После 15-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30-ю набранными очками в своем активе.
Мостовой - о стажировке в "Динамо": где-то не было побед, а тут я пришел, и вот как сыграли
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о стажировке в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"