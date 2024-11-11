"Кого привел Амарал? Получается, Барко - это его работа. И это стопроцентное попадание, на пять баллов. А всех остальных, как я понимаю, хорошо знал Станкович и фактически он их пригласил в "Спартак". Поэтому неудовлетворительная трансферная работа - вина не только одного спортивного директора. Другое дело - какие задачи ставились перед ним руководством клуба? Наверное, надо было привлечь в команду больше игроков высокого уровня, но получилось только с Барко", - заявил Кечинов.
10-го ноября московский "Спартак" на официальном сайте объявил о расставании с португальским спортивным директором Томашем Амаралом. Клуб и специалист прекратили сотрудничество по соглашению сторон. По данным СМИ, решение об увольнении Амарала руководством красно-белых было принято в связи с недовольством летней трансферной компанией.
Летом состав "Спартака" пополнили семь футболистов: Эсекьель Барко, Маркиньос, Виллиан Жозе, Рикарду Мангаш, Миенти Абена, Игорь Дмитриев и Александр Довбня. Сербский тренер Деян Станкович также пришел в команду летом текущего года. После 15-ти туров "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками.
Источник: "РБ Спорт"
Кечинов: Барко - стопроцентное попадание Амарала. Всех остальных игроков знал Станкович, и он позвал их в "Спартак"
Экс-футболист "Спартака" Валерий Кечинов подвел итоги работы португальского спортивного директора Томаша Амарала в клубе.
Фото: официальный сайт "Спартака"