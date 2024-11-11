"Дзюба - мастер, который очень важен для нас. С момента прихода Артем сильно повлиял на наши результаты и даже решил исход некоторых матчей. До этого знал Дзюбу. Когда был пацаном, играл за него в FIFA: я был тренером сборной России, а Дзюба был на поле основным нападающим. Прекрасно играть с легендой российского футбола", - поделился Джурасович.
Артем Дзюба стал игроком "Акрона" осенью 2024-го года. Экс-нападающий сборной России подписал с клубом из Тольятти контракт в статусе свободного агента. Соглашение Дзюбы с "Локомотивом", в составе которого он выступал в прошлом сезоне, подошло к концу летом 2024-го года.
В первых 7-ми матчах РПЛ в составе нового клуба Дзюба отметился 5-ю результативными действиями. На счету форварда 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. По итогам первого круга РПЛ "Акрон" с 16-ю очками занимает 9-е место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Джурасович: играл за Дзюбу в FIFA, я был тренером сборной России. Он сильно повлиял на результаты "Акрона"
Хавбек "Акрона" Алекса Джурасович поделился мнением о влиянии форварда Артема Дзюбу на команду.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте