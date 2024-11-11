"Мы рассматриваем варианты с переходом Владислава Морозова в Турцию, европейский чемпионат и РПЛ этой зимой. Игроку нужна игровая практика, которую он недополучает в Португалии, поэтому у нас есть вариант с трансфером в Россию. Что касается интереса, то Влад есть в списках "Пари НН", - цитирует Степанова Sport24.
В текущем сезоне на счету Владислава Морозова 8 матчей в составе "Ароки" в чемпионате и Кубке Португалии. 24-летний форвард не отмечался результативными действиями. В составе "Ароки" футболист сборной Белоруссии выступает с января текущего года. За его трансфер брестскому "Динамо" было заплачено 300 тысяч евро.
Контракт Владислава Морозова с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027-го года. После 11-ти туров "Арока" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. В активе команды 8 набранных очков.
Форвард португальской "Ароки" Владислав Морозов может перейти в "Пари НН"
Андрей Степанов, сотрудник агентства "Nesta Sport Group", представляющего интересы форварда "Ароки" Владислава Морозова, рассказал об интересе к футболисту из РПЛ.
Фото: Getty Images