"Пока этот трансфер совершенно себя не оправдывает. Единственное светлое пятно — это его забитый гол со штрафного, но он до сих пор единственный, так что, мягко говоря, этот трансфер далек от идеала. Если же с Жозе расстанутся уже в декабре, то это будет один из худших трансферов "Спартака" за все время", - приводит слова Кечинова "СЭ".
Виллиан Жозе является игроком московского "Спартака" с июня 2024 года, когда его за 2 млн евро выкупили у испанского "Бетиса". Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года.
После перехода в составе своей новой команды 32-летний нападающий в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил соперникам один гол. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет 4 млн евро.
Кечинов: трансфер Жозе будет у "Спартака" одним из худших за все время, если с ним расстанутся в декабре
Бывший игрок сборной России по футболу Валерий Кечинов оценил выступление нападающего Виллиана Жозе в составе московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"