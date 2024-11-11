"Я абсолютно не жалею, что летом перешел в "Локомотив". Точно сделал правильный выбор. "Краснодар" и "Динамо"? Да, эти клубы интересовались. Почему "Локо"? Решение принял совместно с семьей. Одна из причин — жизнь в Москве", - приводит слова Воробьёва Sport24.
Дмитрий Воробьёв является игроком московского "Локомотива" с июня 2024 года, когда его за 2,5 млн евро выкупили у футбольного клуба "Оренбург". Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
В составе своей новой команды 26-летний нападающий принял участие в 20 официальных матчах, в которых забил соперникам 5 голов, отдал партнёрам 3 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки.
Воробьёв назвал жизнь в Москве одной из причин перехода из "Оренбурга" в "Локомотив"
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв рассказал о своём переходе из "Оренбурга" в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"