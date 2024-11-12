"Леонченко забежал в раздевалку, начал орать, типа какого хрена ты его ставишь? Почему ты его не меняешь? Он же так сейчас нам наберет свои очки, мы автоматически его продлим! Ты че, говорит, с ума сошел? Тут надо отдать должное Михаилу Михайловичу, он за меня заступился: "Это один из лучших моих игроков, лидеров. Давай я сам разберусь". И они чуть ли не подрались. Сцепились, их растащил Пашинин", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Описываемые события произошли 5 ноября 2023 года во время матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/24 между московскими командами "Локомотив" и "Спартак". В той встрече Артём Дзюба, будучи игроком "железнодорожников", вышел в стартовом составе, на 64-й минуте забил гол и провёл весь матч на поле до конца. В итоге игра завершилась вничью 1:1.
Артём Дзюба был игроком московского "Локомотива" с февраля 2023 года до мая 2024 года. В составе красно-зелёных он в общей сложности провёл 39 матчей, в которых забил соперникам 12 голов, отдал партнёрам 9 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.
"Ты че, с ума сошел?" Дзюба рассказал, как из-за него Галактионов чуть ли не подрался с гендиректором "Локо"
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба рассказал, как из-за него главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов чуть ли не подрался с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.
Фото: ФК "Локомотив"