- Как заниматься в такой морозной погоде?
- На тренировках всегда нормально. Я уже привык, в Грозном такая же погода, нормально.
- Как обстановка в национальной команде для вас?
- Все хорошо, нормально. Для меня отлично.
- Как вам база?
- База шикарная.
- Видели когда-нибудь базу лучше?
- Нет.
- А что понравилось?
- Всё здесь. Для футболистов всё есть: зал, восстановление, поля.
- Можешь назвать себя полностью освоившимся в сборной?
- Это главный тренер решает (улыбается).
- Тренировки в клубе и сборной могут сравниться?
- Всегда разные, у всех своя игра.
- Карпин много общается? Что-то вам говорил?
- Мы только вчера приехали.
- Что-то вам известно о сборной Брунея? Что можете выделить?
- Честно, нет. Посмотрим
- Что ждёте от игры ?
- Не знаю, посмотрим. Любая игра важная. Когда за сборную играешь, надо всегда на победу играть.
- Возможен ли рекорд сборной по-результативности - сделать 10:0 или больше?
- Всё возможно, посмотрим.
- Стремиться будете к этому?
- Ну, да.
- Нет такого, зачем сильно обыгрывать, чтобы не унижать соперника?
- Мы будем играть в футбол. Забьем - забьем. Надо стараться забить как можно больше.
- Какая мотивация у вас для игры за сборную? Что мотивирует вас?
- Мы всегда играем, чтобы попасть в сборную. Поэтому играть за сборную - это честь. Играть с любым соперником. Было бы хорошо, если сильный. Но что поделаешь? Мне без разницы с кем играть.
- Партнёры рады видеть друг друга в сборной? Как работается?
- Нормально. Хорошо общаемся, атмосфера отличная.
- Как думаете, как много болельщиков соберёт матч?
- В Краснодаре всегда много болельщиков ходит на футбол. Футбольный город. Думаю, [будет] полный стадион.
Виктор Драгунов, Rusfootball.info
Лечи Садулаев: играть за сборную - это честь. С любым соперником
Полузащитник сборной России Лечи Садулаев перед товарищеским матчем со сборной Брунея ответил на вопросы журналистов.
Фото: РФК "Ахмат"