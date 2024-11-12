Лечи Садулаев: играть за сборную - это честь. С любым соперником

Полузащитник сборной России Лечи Садулаев перед товарищеским матчем со сборной Брунея ответил на вопросы журналистов.

Фото: РФК "Ахмат"

- Как заниматься в такой морозной погоде?

- На тренировках всегда нормально. Я уже привык, в Грозном такая же погода, нормально.



- Как обстановка в национальной команде для вас?

- Все хорошо, нормально. Для меня отлично.



- Как вам база?

- База шикарная.



- Видели когда-нибудь базу лучше?

- Нет.



- А что понравилось?

- Всё здесь. Для футболистов всё есть: зал, восстановление, поля.



- Можешь назвать себя полностью освоившимся в сборной?

- Это главный тренер решает (улыбается).



- Тренировки в клубе и сборной могут сравниться?

- Всегда разные, у всех своя игра.



- Карпин много общается? Что-то вам говорил?

- Мы только вчера приехали.



- Что-то вам известно о сборной Брунея? Что можете выделить?

- Честно, нет. Посмотрим



- Что ждёте от игры ?

- Не знаю, посмотрим. Любая игра важная. Когда за сборную играешь, надо всегда на победу играть.



- Возможен ли рекорд сборной по-результативности - сделать 10:0 или больше?

- Всё возможно, посмотрим.



- Стремиться будете к этому?

- Ну, да.



- Нет такого, зачем сильно обыгрывать, чтобы не унижать соперника?

- Мы будем играть в футбол. Забьем - забьем. Надо стараться забить как можно больше.



- Какая мотивация у вас для игры за сборную? Что мотивирует вас?

- Мы всегда играем, чтобы попасть в сборную. Поэтому играть за сборную - это честь. Играть с любым соперником. Было бы хорошо, если сильный. Но что поделаешь? Мне без разницы с кем играть.



- Партнёры рады видеть друг друга в сборной? Как работается?

- Нормально. Хорошо общаемся, атмосфера отличная.



- Как думаете, как много болельщиков соберёт матч?

- В Краснодаре всегда много болельщиков ходит на футбол. Футбольный город. Думаю, [будет] полный стадион.



Виктор Драгунов, Rusfootball.info