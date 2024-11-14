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Хохлов: Батраков - суперигрок, ему не нужно заострять внимание на похвале или критике

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Главный тренер молодежной команды "Локомотива" Дмитрий Хохлов оценил игру полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков - суперигрок, пусть продолжает играть в таком же темпе, не сбавляет оборотов. Главное, чтобы он с этим вниманием справился. Алексей – разумный парень. Он понимает, что это только начало карьеры. Не нужно заострять внимание на похвале или критике", - сказал Хохлов.

19-летний Батраков является воспитанником академии "Локомотива", в текущем сезоне он завоевал место в стартовом составе и на данный момент является лушчим бомбардиром РПЛ. В 14 матчах атакующий полузащитник забил 10 голов, на его счет также шесть голевых передач. В рамках Кубка России Алексея забил один гол и сделал два ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого российского игрока в 5 миллионов евро, контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 15 туров "Локомотив" идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, команда Михаила Галактионова набрала 34 очка и отстает от лидера "Краснодара" на три балла.

Источник: "РБ Спорт"

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