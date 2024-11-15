"В пятницу у меня сдача на тренерскую лицензию. После этого мне должны присвоить категорию А — могу работать главным тренером в Первой и Второй лигах, либо же помощником тренера в РПЛ. Пока не вижу себя главным тренером. Надо получать следующую лицензию. Может, помощником попробую поработать", - цитирует Жиркова "Матч ТВ".
Юрий Жирков завершил карьеру профессионального игрока в 2022 году. Защитник выступал за московский ЦСКА, лондонский "Челси", московское "Динамо", петербургский "Зенит", махачкалинский "Анжи", тамбовский "Спартак" и подмосковные "Химки". Жирков провел в Российской Премьер-Лиге 337 матчей и отметился 25-ю забитыми мячами и 70-ю результативными передачами.
На счету Юрия Жиркова 105 матчей в составе национальной команды России и 2 забитых гола. Экс-защитник является пятикратным чемпионом России, обладателем трофея Лиги Европы, а также чемпионом Англии.
Жирков: пока не вижу себя главным тренером, в пятницу у меня сдача на тренерскую лицезнию
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, что скоро получит тренерскую лицезнию.
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