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Первак: в России вообще нет маркетинга в футболе. Просто тупая господдержка. На этом многие зарабатывают

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Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением об организации маркетинговой работы в российском футболе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У нас в России вообще нет маркетинга в футболе. Может, у нескольких в РПЛ есть, но ниже там капец, просто ничего нет. Просто тупая господдержка. А где такое вообще есть? Кроме России, наверное, только в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Беларуси. Надо думать об этом, что деньги тратятся. Но многие прилично зарабатывают на этом. Поэтому, зачем им думать, что-то менять и развивать?" — приводит слова Первака Legalbet.

Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит". Он же является действующим обладателем Кубка России и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после первого круга (т.е. 15 туров) лидирует футбольный клуб "Краснодар", который набрал 37 очков. На втором месте с отставанием в одно очко располагается "Зенит". Третью строчку в настоящее время занимает московской "Локомотив", у которого в активе имеется 34 очка. Ближайший, шестнадцатый тур РПЛ запланирован на 22-24 ноября.

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