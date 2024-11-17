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Григорян: Сергей Семак - Иисус Христос российского футбола

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Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос, не похожа ли главный тренер ЖФК "Зенит" Ольга Порядина на наставника мужской команды "Зенита", Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"По эмоциям – может быть. Но Сережу Семака ни с кем сравнивать не надо. Он Иисус Христос российского футбола", - сказал Григорян в эфире т/к "Матч Премьер".

Женский футбольный клуб "Зенит" под руководством Ольги Порядиной 16 ноября в третий раз подряд одержал победу в чемпионате России. Мужская команда "Зенита", которую с 2018 года тренирует Сергей Семак, становилась чемпионом России шесть раз подряд, а в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после первого круга с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Зенит
Сергей Семак
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