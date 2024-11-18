"Решение о возможном возвращении Дркушича в "Зенит" не принято. Мы находимся в контакте с российским клубом. Они совместно с "Црвеной Звездой" должны определиться, от нас здесь ничего не зависит. Думаю, решение будет принято в январе", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, что Ваня Дркушич перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" в летнее трансферное окно за 4 миллиона евро, а после отправился в аренду в сербскую "Црвену Звезду". В текущем сезоне словенец провел во всех турнирах 6 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 15-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Агент Дркушича: решение о возвращении Вани в "Зенит" может быть принято в январе
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника Вани Дркушича, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Фото: ФК "Зенит"