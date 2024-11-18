"Про Хлусевича в "Динамо" элитная байка. Посмотрим, чем зима кончится — но на сегодняшний день БГ (бело-голубые - прим. ред.) никакого интереса к этому футболисту не проявляло", - написал Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Даниил Хлусевич выступает за московский "Спартак" с декабря 2021 года, когда его за 3 млн евро выкупили у тульского "Арсенала". Действующее соглашение защитника с красно-белыми рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 5 млн евро.
"Элитная байка". Журналист Карпов опроверг интерес "Динамо" к защитнику "Спартака" Хлусевичу
По данным СМИ, информация о заинтересованности московского "Динамо" в приобретении защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича не соответствует действительности.
Фото: ФК "Спартак"