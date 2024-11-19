"Интерес от "Бреста" есть, но мы пока ничего не решили", - приводит слова Диалло Sport24.
Умар Сако перебрался в "Ростов" из болгарской "Арды" на правах аренды в январе 2024-го года. Летом клуб с берегов Дона выкупил контракт 28-летнего защитника. Суммарно на аренду и выкуп контракта Сако было потрачено 500 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает центрального защитника в 2.5 миллиона евро.
18-го ноября сборная Нигера одержала минимальную победу над сборной Ганы (2:1) в квалификации Кубка Африки, а Умар Сако записал на свой счет победный мяч. Всего на счету Сако 20 матчей в РПЛ и Кубке России в составе "Ростова" в текущем сезоне.
Французский "Брест" заинтересован в трансфере защитника "Ростова" Умаре Сако
Нассер Диалло, агент защитника "Ростова" Умара Сако, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны "Бреста" из Лиги 1.
Фото: официальный сайт "Ростова"