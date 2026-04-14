В "Динамо" Мх оценили работу Евсеева на посту главного тренера

"Нормальная работа, нормальные результаты. Выдающегося ничего нет, плохого ничего нет. Но под руководством Евсеева игроки махачкалинского "Динамо" стали лучше взаимодействовать, больше понимать друг друга и надежнее играть", - сказал Гаджиев "РБ Спорту".
Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.