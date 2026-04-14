Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
БарселонаНе начат
Ливерпуль
22:00
ПСЖНе начат

В "Динамо" Мх оценили работу Евсеева на посту главного тренера

Почетный президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о главном тренере клуба Вадиме Евсееве.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Гаджи Гаджиев заявил, что под руководством российского специалиста игроки махачкалинского "Динамо" стали лучше взаимодействовать.

"Нормальная работа, нормальные результаты. Выдающегося ничего нет, плохого ничего нет. Но под руководством Евсеева игроки махачкалинского "Динамо" стали лучше взаимодействовать, больше понимать друг друга и надежнее играть", - сказал Гаджиев "РБ Спорту".

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 8 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится