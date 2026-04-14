Смолов: не "Зениту" жаловаться на лояльность судей

"У Барриоса, по совокупности его пребывания в чемпионате, жёлтых и красных… у 10 игроков не наберётся, сколько ему не додали. Весной, когда решался вопрос чемпионства, его в двух-трёх матчах подряд должны были удалять и ни разу не дали вторую жёлтую. Поэтому, мне кажется, не "Зениту" жаловаться на лояльность судей", - сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 24 матчах. Подопечные Сергея Семака одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате.