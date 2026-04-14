Экс-тренер "Краснодара" назвал унылым матч команды с "Зенитом"

"Игры лидеров бывают достаточно веселыми, когда много моментов, а этот матч был унылым - мало моментов. Игра была ключевой, но далеко не решающей. Это стало понятно и по тому, насколько "Краснодар" спокойно доигрывал матч, имея на одного игрока больше", - сказал Шалимов "РБ Спорту".
12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за сине-бело-голубых отличился Вендел, в составе "быков" мяч забил Лукас Оласа.