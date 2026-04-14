Экс-тренер "Краснодара" назвал унылым матч команды с "Зенитом"

Бывший тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о матче команды против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что считает матч "Зенита" и "Краснодара" унылым из-за малого количества моментов.

"Игры лидеров бывают достаточно веселыми, когда много моментов, а этот матч был унылым - мало моментов. Игра была ключевой, но далеко не решающей. Это стало понятно и по тому, насколько "Краснодар" спокойно доигрывал матч, имея на одного игрока больше", - сказал Шалимов "РБ Спорту".

12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за сине-бело-голубых отличился Вендел, в составе "быков" мяч забил Лукас Оласа.

