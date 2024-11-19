"В целом по составу "Зенит" остается фаворитом в чемпионской гонке. Единственное отмечу, что в этом году, да и в прошлом, уровень мотивации игроков, определяющих результат, немного снизился. Я считаю, что с этим связаны проблемы набора очков. А так "Зенит" остается крепкой командой", - приводит слова Лепехина "Спорт День за Днем".
В Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 после 15-го тура петербургский "Зенит", одержав 11 побед, потерпев 1 поражение и трижды сыграв вничью, набрал 36 очков, с которыми команда Сергея Семака на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от текущего лидера первенства - футбольного клуба "Краснодар" - составляет одно очко.
В следующем туре "Зенит" 23 ноября на выезде сыграет против "Оренбурга". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Лепехин раскрыл, с чем связаны проблемы набора очков "Зенитом"
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал выступление петербургского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"