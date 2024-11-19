"Удовлетворение есть от отношения ребят и от выполнения всех тех задач, которые мы перед ними ставим. Брать эти игры под одну гребенку — с Кубой и с Камеруном, с Брунеем и с Сербией — это неправильно. Берем одну конкретную игру. После каждой игры мы говорим: сегодня понравилось то, вот это. А глобально… Эта серия когда-то закончится, когда-то пропустим, наверное", - приводит слова Карпина Sport24.
Сборная России по футболу, которая с февраля 2022 года проводит исключительно товарищеские матчи, выиграла шесть последних игр с общим счетом 34:0. Эта сухая серия на данный момент является лучшей в мире среди национальных команд.
В рамках этой серии подопечные Валерия Карпина обыграли сборные Кубы (со счётом 8:0), Сербии (со счётом 4:0), Белоруссии (со счётом 4:0), Вьетнама (со счётом 3:0), Брунея (со счётом 11:0), Сирии (со счётом 4:0).
По информации СМИ, среди возможных спарринг-партнёров российской сборной в 2025 году будут команды Нигерии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии.
Карпин признался, чем удовлетворен после матчей сборной России против Брунея и Сирии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча со сборной Сирии рассказал, есть ли у него какое-то удовлетворение.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу