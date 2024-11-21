"Должен ли "Спартак" дать шанс поработать бывшим футболистам команды? Естественно. Есть много достаточно хороших людей, которые заслуживают поработать в клубе не один сезон. Пример Сергея Семака в "Зените" показателен. Для меня идеальный сотрудник тот, кто дает результат", - цитирует Ананко "Матч ТВ".
Российский тренер Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с мая 2018-го года. Под его руководством сине-бело-голубые завоевали 6 титулов чемпиона России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков страны. С 2010-го по 2013-й год Семак был футболистом "Зенита", после чего завершил карьеру игрока.
Главным тренером московского "Спартака" с лета текущего года является сербский специалист Деян Станкович. Экс-футболист "Интера" сменил на своем посту боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.
Ананко: должны ли в "Спартаке" работать экс-игроки клуба? Естественно! Пример Семака в "Зените" показателен
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Ананко высказался за привлечение к работе в московском клубе бывших футболистов красно-белых.
Фото: официальный сайт "Зенита"