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Карпин: две кружки пива по пол-литра — ничего страшного

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Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался о предпочтениях в напитках с точки зрения профессионального футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
"Лучше — вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма. Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия. Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра — ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".

Ранее атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков в интервью рассказал, что после матча может выпить две кружки пива.

Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". В текущем сезоне ростовчане в 15 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 17 очков, с которыми в настоящее время располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Кроме того, 55-летний специалист возглавляет сборную России. Под его руководством национальная команда в 2024 году выиграла все пять товарищеских матча с общи счётом 26:0.

Валерий Карпин
Ростов
Максим Глушенков
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