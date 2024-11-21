"Лучше — вода. После игры, естественно, надо пополнять водный баланс организма. Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия. Но вопрос в объеме: две кружки по пол-литра — ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдет", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Ранее атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков в интервью рассказал, что после матча может выпить две кружки пива.
Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". В текущем сезоне ростовчане в 15 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 17 очков, с которыми в настоящее время располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Кроме того, 55-летний специалист возглавляет сборную России. Под его руководством национальная команда в 2024 году выиграла все пять товарищеских матча с общи счётом 26:0.
Карпин: две кружки пива по пол-литра — ничего страшного
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался о предпочтениях в напитках с точки зрения профессионального футболиста.
Фото: ФК "Ростов"