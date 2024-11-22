"Прежде всего, человечный, настоящий. Он мог вспылить, мог быстро отойти. Но при этом он всегда был родным и понимающим. Думаю, это не тот человек, который мог что-то держать за пазухой и что-то говорить за спиной. Все, что он хотел, он всегда говорил. Будь то хорошие слова или не очень хорошие. В этом отношении человечность и искренность всегда располагала", - приводит слова Семака официальный сайт ФК "Зенит".
Павел Садырин выступал в ленинградском "Зените" на позиции полузащитника в 1965-1975 гг. В последних пяти сезонах выводил команду на поле с капитанской повязкой. Всего на его счету в составе "Зенита" 333 проведенных матча и 37 забитых голов.
После завершения карьеры профессионального футболиста Садырин начал заниматься тренерской деятельностью. В частности, он занимал пост главного тренера "Зенита" (в 1983-1987 гг. и 1995-1996 гг.), московского ЦСКА (в 1989-1992 гг., 1997-1998 гг., 2000-2001 гг.) и сборной России (в 1992-1994 гг.). Именно под руководством Павла Садырина "Зенит" впервые стал чемпионом страны - в 1984 году.
"Человечный, настоящий, родной". Семак рассказал, как им воспринимался Павел Садырин
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, как им воспринимался легенда сине-бело-голубых Павел Садырин.
Фото: ФК "Зенит"