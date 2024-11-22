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Мор: тревожно за "Спартак" в матче с "Локомотивом"

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Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мыслями в преддверии матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые дома примут "Локомотив".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- В обороне "Спартака" будет играть пара Дуарте-Абена. Если учесть атакующий потенциал "Локомотива", за красно-белых тревожно. И "Спартак" уже фаворитом не является. Я жду голевой матч. Честно говоря, не вижу здесь фаворита, - цитирует Мора "Чемпионат".

Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне провел в РПЛ 15 матчей, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения, четыре встречи завершились вничью. Красно-белые с 28 баллами располагаются на пятой строчке в таблице.

"Локомотив" в этом сезоне победил в 11-ти встречах и проиграл в трех матчах. Одна игра завершилась вничью. "Железнодорожники" с 34 очками в активе располагаются на третьем месте в таблице РПЛ.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 23 ноября на "Лукойл Арене", начало поединка запланировано на 18:00 мск.

Спартак
Локомотив
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