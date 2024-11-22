Мор: тревожно за "Спартак" в матче с "Локомотивом"

- В обороне "Спартака" будет играть пара Дуарте-Абена. Если учесть атакующий потенциал "Локомотива", за красно-белых тревожно. И "Спартак" уже фаворитом не является. Я жду голевой матч. Честно говоря, не вижу здесь фаворита, - цитирует Мора "Чемпионат".
Коллектив Деяна Станковича в текущем сезоне провел в РПЛ 15 матчей, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения, четыре встречи завершились вничью. Красно-белые с 28 баллами располагаются на пятой строчке в таблице.
"Локомотив" в этом сезоне победил в 11-ти встречах и проиграл в трех матчах. Одна игра завершилась вничью. "Железнодорожники" с 34 очками в активе располагаются на третьем месте в таблице РПЛ.
Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 23 ноября на "Лукойл Арене", начало поединка запланировано на 18:00 мск.