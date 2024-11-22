- У меня есть полтора года. Что будет дальше - не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот - захочется еще больше. При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 - тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: "Все", - цитирует Акинфеева Sport24.
38-летний Акинфеев на протяжении всей своей карьеры выступает за ЦСКА. Всего на счету вратаря 782 матча за "армейский" клуб, в которых он пропустил 706 голов. В 325 матчах Акинфеев смог сохранить свои ворота "сухими". Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне Акинфеев сыграл во всех 15-ти матчах ЦСКА в РПЛ, в семи встречах голкипер смог отстоять "на ноль". В следующем туре команда Акинфеева на своем поле примет "Ростов", встреча 16-го тура Премьер-лиги пройдет завтра на "ВЭБ Арене", начало - в 14:15 по столичному времени.
Акинфеев рассказал, когда будет готов завершить карьеру
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что будет готов завершить карьеру после истечения контракта с московским клубом.
Фото: Официальный сайт РПЛ